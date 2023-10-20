Мокрый снег с дождем ожидается в Челябинской области

Погода будет прохладной

Сегодня, 20 октября, ветер в Челябинской области станет тише. В отдельных районах ожидаются осадки. Температура воздуха будет варьироваться в пределах от +4 до +9 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В утренние часы в Челябинске обещают около +1°C, дневной прогрев составит около +8°C. Переменная облачность, возможны слабые осадки. Ветер преимущественно западного направления 4—9 метров в секунду.

Челябинскую область осадки также не обойдут стороной: синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег, правда, пройдут они в отдельных районах региона. На остальной территории ожидается переменная облачность. Утром температура воздуха составит около +1°C, местами значительно ниже. Днем столбики термометров поднимутся до +4…+9 градусов Цельсия. Ветер юго-западный, западный 3—8 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.