Мокрый снег с дождем и порывистый ветер обещают синоптики жителям Челябинской области

Температура воздуха поднимется до +6 градусов

Сегодня, 15 ноября, в Челябинске пройдет небольшой дождь. На остальной территории региона дождь будет перемежаться с мокрым снегом. День ожидается ветреным, но по-прежнему теплым, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Столбики термометров в Челябинске в утренние часы приблизятся к отметке +2°C, днем синоптики прогнозируют до +4°C. Ветер преимущественно южного направления с переходом на западный 5—10 метров в секунду. Облачно, небольшой дождь.

В Челябинской области в отдельных районах пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. В горах возможны снегопады. Гололед. Отложение мокрого снега на проводах. Температура воздуха утром составит около +2°C, днем — от +1 до +6°C. Ветер южный с переходом на западный от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.