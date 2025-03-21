Мокрый снег пройдет в Челябинской области 22 марта

Рассказываем, какая погода ожидается в выходные

В Челябинской области в субботу, 22 марта, местами пройдет мокрый снег. В воскресенье, 23-го, осадков не ожидается, но ветер усилится. Температура воздуха будет слабоплюсовой, что чуть выше среднемноголетних значений, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«В ближайшие дни Челябинская область будет под влиянием обширной области высокого давления, которую в субботу и воскресенье будут вытеснять ложбины циклонов. С приближением ложбин и понижением давления будут связаны осадки. В воскресенье сформируется градиентная зона, что повлияет на усиление ветра», — уточнили синоптики.

Предстоящей ночью температура в Челябинске составит от −4 до −6°C, днем потеплеет до +5…+7°C. Облачно с прояснением, пройдет небольшой мокрый снег. Ветер западного направления, от 6 до 11 метров в секунду.

В регионе этой ночью будет от −2 до −7°C, в низинах столбики термометров опустятся до −12°C. На крайнем севере области ожидается небольшой снег. Днем градусники покажут от +4 до +9°C, в горах и низинах — около 0°C. Облачно с прояснением, местами синоптики обещают небольшой мокрый снег, в горах — умеренный. Возможен гололед. Ветер преимущественно западный, от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В воскресенье, 23 марта, воздух в столице Южного Урала прогреется до +4°C. День пройдет без осадков. Ветер западного направления, от 7 до 12 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду.

В Челябинской области температура составит от 0 до +5°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер западный, от 7 до 12 метров в секунду, порывы могут достигать 18 метров в секунду.