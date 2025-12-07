Мокрый снег пройдет перед резким похолоданием в Челябинской области 7 декабря

Ветер сохраняется слабым

Сегодня, 7 декабря, атмосферный фронт принесет в Челябинскую область мокрый снег. Температура будет отрицательной, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске — около −3°С. Умеренный мокрый снег. Ветер западный, до 2 метров в секунду.

В Магнитогорске день также выдастся снежным. Температура достигнет −2°С. Ветер северо-западный, слабый.

В Златоусте осадки будут слабыми. Столбики термометров зафиксируются на −4°С.

В Верхнем Уфалее — 3°С со знаком минус и умеренный снег. Ветер юго-западный, 2 метра в секунду.

Бакальцам достанется −5°С. Слабый снег с усилением к вечеру.

В Снежинске тоже не обойдется без осадков. Градусники покажут −2°С.

В Карталах и Бредах ожидается −2...−3°С и без осадков. Штиль.

В целом температура в регионе составит минус 1—6°С. Облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег. В отдельных районах гололед и туман. Ветер западный, от 3 до 8 метров в секунду.

Уже в ночь на понедельник, 8 декабря, температура в Челябинской области начнет опускаться — на погоду начнет влиять полярный антициклон. Предварительно, самым холодным днем выдастся вторник, 9 декабря.