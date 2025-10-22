Мокрый снег принесет в Челябинскую область проходящий через Предуралье циклон

Его влияние на погоду сохранится до выходных

В четверг, 23 октября, на юге Челябинской области сохранится теплая погода, а в горных районах синоптики прогнозируют снег с дождем и около +4°C.

«К Уральскому хребту приблизится циклон, который возобновит осадки в регионе. Они будут в виде мокрого снега и дождя и пройдут преимущественно в горнозаводской зоне», — рассказали в областном Гидрометеоцентре.

Воздух в Челябинске предстоящей ночью остынет до −1°C, днем прогреется до +9°C. Переменная облачность, дождей не предвидится. Ветер преимущественно восточный, от 4 до 9 метров в секунду.

Температура в Челябинской области в ночные часы составит от −3 до +2°C, при прояснении похолодает до −6°C. Местами пройдет мокрый снег с дождем. Днем потеплеет до +4…+9°C, на юге градусники покажут до +14°C. Переменная облачность, локально ожидается дождь. Ветер южный, от 4 до 9 метров в секунду.