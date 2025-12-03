Мокрый снег и усиление ветра ждут Челябинскую область 3 декабря

Температура воздуха поднимется выше нуля

Сегодня, 3 декабря, столбики термометров в Челябинской области покажут небольшой плюс. Местами выпадет снег, но из-за положительных температур он быстро растает. Подробнее рассказали синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске будет около 2°C со знаком плюс. Небольшой мокрый снег. Ветер западный, до 4 метров в секунду.

В Магнитогорске — около 0°C и без осадков.

В Трехгорном и Сатке температура достигнет −1°C. Пройдет дождь со снегом. Ветер западный, слабый.

В Аше сегодня до +1°C и смешанные осадки.

В Верхнеуральске, Пласте и Озерске день выдастся пасмурным. Тоже +1°C. Ветер западного направления, 3 метра в секунду.

В Бакале — около −3°C и снег.

В целом температура в регионе будет варьироваться от 0 до +5°C. Облачно с прояснениями, в отдельных районах пройдут мокрый снег и дождь. Не исключаются туманы и гололед. Ветер умеренный, с порывами до 13 метров в секунду.