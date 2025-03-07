Мокрый снег и тепло до +1 градуса прогнозируют в Челябинской области 7 марта

Из-за перепадов ночных и дневных температур возможны туманы

Сегодня, 7 марта, в Челябинской области обещают слабый ветер и пасмурную погоду. Местами может пройти слабый снег. Перепады температуры по области составят почти 10 градусов. Рассказываем о погоде подробнее со ссылкой на областной Гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

В Челябинске будет от −2 до 0°C и слабый снег. Ветер неустойчивый, около 3 метров в секунду.

До −2°C поднимется температура в Магнитогорске и Златоусте. Пасмурно. Небольшой снег возможен ближе к вечеру. Ветер южного направления, слабый.

Столбики термометров в Миассе зафиксируются на −3°C. День выдастся хмурым. Ветер юго-восточный, до 3 метров в секунду.

Градусники в Троицке покажут около −5°C. Облачно, без осадков. Ветер юго-восточного направления, 3 метра в секунду.

В Снежинске тоже около −5°C. На протяжении всего дня небольшой снег. Ветер юго-восточного направления, 3 метра в секунду.

До +1°C ожидается в Симе. Снег. Ветер юго-западный, слабый.

В целом температура воздуха в регионе составит от −4 до +1°C, в низинах градусники покажут 8°C со знаком минус. Облачно с прояснениями, в отдельных районах ожидается небольшой снег, временами мокрый. Местами гололед и изморозь. Ветер неустойчивый, от 2 до 7 метров в секунду.