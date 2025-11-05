Мокрый снег и сильный ветер сохранятся на Южном Урале 6 ноября

Дороги также останутся скользкими

Челябинская область в четверг, 6 ноября, останется во власти атлантического циклона. А значит, осадки в виде мокрого снега и переохлажденного дождя в сопровождении сильного ветра сохранятся. Температура при этом поднимется до слабоотрицательной ночью и положительной днем, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в ночь на четверг возможны слабые осадки. Градусники покажут около нуля. Днем погода сохранится пасмурной, пройдет дождь со снегом. Температура поднимется до +4 градусов. Ветер преимущественно западный, от 6 до 11 метров в секунду.

По области на большей части территории сохранятся небольшой мокрый снег, дождь. В горах осадки ожидаются умеренными. На дорогах местами гололедица. Ночью столбики термометров покажут от −4 до +1 градуса, в низинах чуть холоднее — до −7. Днем — от −1 до +4. Ветер юго-западный, 6—11 метров в секунду с усилениями до 18 метров в секунду.