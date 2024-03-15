Мокрый снег и сильный ветер ожидаются в отдельных районах Челябинской области

На большей части территории осадков не будет

Сегодня, 15 марта, в Челябинской области прогнозируют потепление до +5 градусов. День при этом будет ветреным, а местами еще и снежным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Этим утром температура воздуха в Челябинске составит около −2°С, днем потеплеет до +4°С. Облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Ветер западный от 6 до 11 метров в секунду.

В Челябинской области в утренние часы отметка на градуснике приблизится к −2°С, местами ниже. Днем столбики термометров установятся в пределах от 0 до +5°С, в низинах температура сохранится минусовой. Облачно с прояснениями, в горах возможен снег, локально — мокрый. На отдельных участках дорог гололед. Ветер западный, юго-западный 6—11 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду.