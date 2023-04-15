Мокрый снег и сильный ветер обещают синоптики в Челябинской области

В столице Южного Урала осадков не прогнозируют

Сегодня, 15 апреля, в Челябинской области прогнозируют небольшой мокрый снег, метели и гололед. День будет ветреным. Столбики термометров не поднимутся выше +6 градусов, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Утром в Челябинске ожидается около −9°C, днем столбики термометров приблизятся к отметке +5°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный от 8 до 13 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня местами пройдет небольшой мокрый снег, на юге осадки будут умеренными. В южных районах региона прогнозируют гололед. В отдельных районах обещают метели. Возможно установление временного снежного покрова. В утренние часы температура составит около −7°C, в низинах значительно ниже. Днем потеплеет до +1…+6 градусов. Ветер восточного направления 8—13 метров в секунду, порывы могут достигать 15—20 метров в секунду.