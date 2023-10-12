Мокрый снег и шквалистый ветер ожидаются в Челябинской области 13 октября

Местами сохранятся минусовые температуры как в ночные, так и в дневные часы

В пятницу, 13 октября, в Челябинской области сохранится минусовая температура в ночные часы. Днем потеплеет до +10 градусов. Местами пройдет дождь и мокрый снег. Также синоптики областного Гидрометеоцентра обещают штормовой ветер. Рассказываем о погоде подробнее.

В Челябинске предстоящей ночью температура опустится до +1 градуса. Пройдет небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +8…+10 градусов. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный 7—12 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

В Магнитогорске в ночь на пятницу ожидается около +4 градусов, днем будет максимум +8 градусов. Пасмурно, вечером ожидается дождь. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду.

Низкими ночные и дневные температуры сохранятся в Златоусте: там столбик термометра не поднимется выше нуля градусов. Облачно, пройдут небольшие дожди. Ветер преимущественно западного направления до 8 метров в секунду.

В Катав-Ивановске в пятницу утром прогнозируют снег, в дневные и вечерние часы — дождь. Будет холодно: столбики термометров покажут −2 градуса.

В целом в регионе ночью ожидается от −4 до +4 градусов, днем — 5—10 градусов со знаком плюс. Облачно с прояснениями, местами небольшие дожди и мокрый снег. Ветер западного направления от 7 до 12 метров в секунду, днем порывы до 20 метров в секунду.

В связи со снегом и шквалистым ветром в Челябинской области объявили штормовое предупреждение. Южноуральцам напомнили о соблюдении мер безопасности.