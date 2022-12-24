Мокрый снег и порывистый ветер прогнозируют в Челябинской области

В регионе сохранится теплая погода

Сегодня, 24 декабря, в Челябинской области потеплеет до +3°C. Погода будет пасмурной и ветреной, местами пройдет снег, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Утром столбики термометров в регионе покажут около −1°C, днем воздух прогреется до +3°C. Облачно с прояснением, местами небольшой мокрый снег. В отдельных районах на дорогах гололед. Ветер западного направления от 6 до 11 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

В Челябинске сегодня пройдет слабый снег. Утром температура воздуха составит около −2°C, днем также потеплеет до +3°C. Ветер западный, юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.