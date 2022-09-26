Мокрый снег и порывистый ветер ожидаются в Челябинской области

Южноуральцев предупредили о гололеде

Во вторник, 27 сентября, в Челябинской области сохранится холодная и ветреная погода. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают дожди и мокрый снег. В Челябинске осадков не прогнозируют.

Предстоящей ночью в регионе ожидается от 0 до +5 °C, возможны заморозки до −6 °C. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 4—9 градусов Цельсия, в горах и низинах будет до +1 °C. Облачно с прояснениями, местами пройдут дожди и мокрый снег. На дорогах прогнозируют гололедицу, в горах сильную. Ветер западный с переходом на северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске этой ночью похолодает до −3 °C. Синоптики обещают дождь, переходящий в снег. Днем воздух прогреется от +4 до +6 °C. Погода будет облачной с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.