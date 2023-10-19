Мокрый снег и порывистый ветер обещают синоптики жителям Челябинской области

День будет прохладным

Сегодня, 19 октября, в Челябинске ожидается преимущественно солнечная погода без осадков. В северной половине региона пройдет снег, также возможны дожди. День будет ветреным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Этим утром столбики термометров в Челябинске покажут около +2°C, днем температура установится в пределах от +8 до +10°C. Переменная облачность, осадков не обещают. Ветер юго-западного направления 6—11 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

В Челябинской области погода покажет характер: на севере региона синоптики прогнозируют осадки в виде снега и мокрого снега. Возможен дождь. Утром будет около +2°C, местами ниже. Днем потеплеет до 5—10 градусов со знаком плюс. Ветер юго-западный, западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы могут достигать 16 метров в секунду.