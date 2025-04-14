Мокрый снег и понижение температуры ожидаются в Челябинской области 14 апреля

На юге сохранится теплая погода

Сегодня, 14 апреля, день в Челябинской области выдастся прохладным и дождливым, а местами и снежным. И лишь на юге сохранится теплая погода, но тоже не обойдется без осадков, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске дневной прогрев составит от +6 до +8°С. Дождливо. Ветер юго-западного направления с переходом на северо-западное, около 4 метров в секунду.

В Магнитогорске температура достигнет +8°С. Небольшой дождь. Солнце выглянет ближе к вечеру. Ветер западный, 8 метров в секунду.

Столбики термометров в Миассе поднимутся до +5°С. День также выдастся дождливым. Ветер северо-западного направления, 4 метра в секунду.

Златоустовцам достанутся +3°С и неустойчивая погода: от небольшого дождя до слабого снега. Ветер северо-западный, до 3 метров в секунду.

Градусники в Южноуральске покажут около +9°С. Дождь. Ветер западного направления, до 6 метров в секунду.

В Бакале — снегопады и +1°С. Ветер северо-западный, до 4 метров в секунду.

В Бредах воздух прогреется до +13°С. Во второй половине дня синоптики обещают умеренный дождь. Ветер юго-западного направления, 9 метров в секунду.

В целом столбики термометров в регионе покажут от +5 до +10°С, в южных регионах потеплеет до +14°С. Облачно с прояснением, небольшие, локально умеренные осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь. В утренние часы местами ожидаются гололедные явления. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.