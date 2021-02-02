Мокрый снег и похолодание до -17 градусов прогнозируют в Челябинской области

Ночью синоптики вновь обещают сильный ветер, а днем — потепление до плюсовых температур

В среду, 3 февраля, в Челябинской области прогнозируют небольшой мокрый снег и порывистый ветер. Днем потеплеет до +3 градусов. В Челябинске прогноз чуть оптимистичнее. Подробнее о погоде рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

В ночь на среду в регионе ожидается −5, −10 градусов, на севере региона похолодает до −12, −17 градусов. Облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, на юге с дождем. Возможны туманы, изморозь, гололед. Ветер западной четверти от 7 до 12 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до −1, −6 градусов, на юге до +3 градусов. Облачно с прояснением, небольшой, местами умеренный снег, возможно, мокрый, на юге с дождем. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинске в среду осадков не ожидается. Ночью будет небольшое похолодание до −6, −8 градусов, ветер западный, северо-западный до 12 метров в секунду. Днем потеплеет до −1, −3 градусов. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.

Отметим, на трассе М-5 в Челябинской области на участке от границы с Республикой Башкортостан до поворота на Чебаркуль введено ограничение движения большегрузов. Подробнее можно узнать здесь.