Мокрый снег и небольшой плюс обещают жителям Челябинской области 11 марта

Ветер станет чуть тише

Во вторник, 11 марта, в Челябинской области сохранится пасмурная погода, небольшой снег пройдет лишь на севере региона. Температура по области будет колебаться от небольшого минуса до небольшого плюса, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

Предстоящей ночью столбики термометров в Челябинске опустятся до −7…−9°C, днем потеплеет до +2°C. Переменная облачность, возможен слабый мокрый снег. Ветер южной четверти, от 3 до 8 метров в секунду.

Ночная температура в Челябинской области составит от −5 до −10°C, при прояснении похолодает до −16°C. Местами небольшой снег, в горах до умеренного. Днем градусники покажут от −2 до +3°C. Переменная облачность, в северной половине местами небольшой мокрый снег. В отдельных районах ожидается гололед. Ветер южной четверти, от 3 до 8 метров в секунду, ночью порывы до 13 метров в секунду.