Мокрый снег и гололедица ждут жителей Челябинской области в воскресенье

Осадки ожидаются уже к вечеру субботы

Пасмурная погода продолжится в Челябинской области в воскресенье, 19 марта. По прогнозам синоптиков челябинского Гидрометеоцентра, уже ночью в регионе ожидаются мокрый снег, гололедица, а днем переменная облачность и всего +1 °C.

В ночь на 19 марта в Челябинской области выпадут осадки в виде снега, мокрого снега. На отдельных участках дорог образуется гололедица. Столбики термометров опустятся до минус 14 °C. Днем потеплеет до +1 °C. Ветер — восточный, 4-9 метров в секунду, местами возможны порывы до 14 метров в секунду. Днем осадков не ожидается.

В Челябинске 19 марта ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Похолодает до минус 3°C.