Мокрый снег и гололедица ожидаются в Челябинской области 18 ноября

Ночью градусники покажут существенный минус, днем — небольшой плюс

Погода в Челябинской области сохраняется неустойчивой. Предстоящая ночь, 18 ноября, в регионе будет холодной, днем столбики термометров поднимутся выше нуля. В целом без осадков, мокрый снег с дождем захватит лишь крайние районы области, сообщили в Челябинском гидрометеоцентре.

В Челябинске в ночь на вторник похолодает до −6 градусов, днем воздух прогреется до +3. Переменная облачность, осадков не будет. Ветер около 4 метров в секунду, юго-западного направления.

По области ночная температура ожидается от −4 до −12 градусов — холоднее всего будет в низинах. Днем — от 0 до +5. На крайнем юге и крайнем западе пройдет небольшой мокрый снег с дождем, на остальной территории — без осадков. Ветер слабый, но с регулярными порывами до 12 метров в секунду.