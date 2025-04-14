Мокрый снег и до −8 градусов прогнозируют в Челябинской области в ночь на 15 апреля

Днем осадки прекратятся, воздух заметно прогреется

Во вторник, 15 апреля, ночью в Челябинской области еще сохранится непогода. Почти повсеместно температура снизится до минусовых значений. Но уже днем на погоду в регионе начнет влиять антициклон: осадки прекратятся, местами потеплеет до +12°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью столбики термометров опустятся до −3°C. Облачно с прояснениями, пройдут мокрый снег и дождь. Днем воздух прогреется до +10...+12°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер преимущественно западный, от 6 до 11 метров в секунду.

В Челябинской области ночная температура будет варьироваться от −4 до +1°C, в горах и низинах похолодает до −8°C. Местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Не исключаются гололедные явления. Дневной прогрев составит от +7 до +12°C. Переменная облачность, существенных осадков быть не должно. Ветер северо-западный, западный, от 4 до 9 метров в секунду, локально порывы могут достигать 14 метров в секунду.