Мокрый снег и до +6 градусов ожидаются в Челябинской области 18 ноября

Аномальное тепло задержится в регионе еще на несколько дней

Новая рабочая неделя в Челябинской области начнется с весеннего тепла: столбики термометров в отдельных районах поднимутся до +6 градусов. В большинстве районов ожидается переменная облачность, местами пройдет слабый снег, переходящий в дождь, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью будет около +1 градуса, днем воздух может прогреться до +5 градусов. Преимущественно солнечно, без осадков. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.

По области ночью ожидается от −4 до +1 градуса, днем — от +1 до +6 градусов. Переменная облачность, местами мокрый снег, переходящий в дождь. На дорогах гололед. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.