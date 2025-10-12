Мокрый снег и +1°C принесет циклон в Челябинскую область 12 октября

Осадки будут сопровождаться сильным ветром

Сегодня, 12 октября, в Челябинске будет хмуро, но без осадков. По области же местами ожидается снег. День выдастся холодным и ветреным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске — около +3...+5 градусов. Пасмурно. Ветер юго-восточный, около 7 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

Температура в Магнитогорске вплотную приблизится к 0 градусов. В течение дня ожидается слабый снег с дождем. Ветер восточный, 5 метров в секунду.

Воздух в Миассе лишь к вечеру прогреется до +2 градусов. Облачно.

В Златоусте и Бакале столбики термометров зафиксируются на −1 градусе. Также хмуро. Ветер юго-восточного направления, умеренный.

На юге области температурные значения будут варьироваться в пределах от +2 до +5 градусов. Пасмурно, осадков не ожидается.

В Аше — до +6 градусов и без осадков. Ветер восточный, 6 метров в секунду.

В целом градусники в регионе покажут от +1 до +6 градусов. Облачно с прояснениями, локально пройдут небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега. Ветер восточный, от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы могут достигать 16 метров в секунду.