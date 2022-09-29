Мокрый снег, гололед и туманы прогнозируют в Челябинской области

В отдельных районах региона ожидается порывистый ветер

В пятницу, 30 сентября, в Челябинской области сохранится прохладная и ветреная погода. В отдельных районах синоптики областного Гидрометеоцентра обещают мокрый снег и дождь.

Предстоящей ночью столбики термометров опустятся от −1 до −6°C, днем воздух прогреется до плюс 1—6 градусов Цельсия. Облачно с прояснением, местами пройдут небольшой мокрый снег и дождь. Возможно отложение мокрого снега на проводах. На дорогах гололедица. В некоторых районах в утренние часы ожидается туман. Ветер юго-восточный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы будет от −2 до −4°C, днем потеплеет от +4 до +6°C. Облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер юго-восточный от 6 до 11 метров в секунду.