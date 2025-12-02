Мокрый снег доберется до Челябинска 3 декабря

В отдельных районах также ожидаются небольшие осадки

В среду, 3 декабря, температура воздуха в Челябинской области сохранится значительно выше нормы и будет положительной. При этом атмосфера потихоньку перестраивается, из-за чего ветер немного усилится и пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске ночная температура составит −3°C, дневная — от 0 до +2°C. Облачно с прояснениями, днем пройдет небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области градусники предстоящей ночью покажут от −1 до −6°C, днем пока без изменений — все те же до 0...+5°C. Преимущественно пасмурно, местами ожидаются небольшие смешанные осадки и гололедные явления. В отдельных районах туман. Ветер преимущественно западного направления, 4—9 метров в секунду с локальными порывами до 13 метров в секунду.