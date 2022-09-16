«Мои любимые кости» и «Путь муравья»: житель Снежинска создает настольные игры для детей

Сергей Соколов считает, что настолки объединяют

Житель Снежинска Сергей Соколов работает в Федеральном ядерном центре начальником конструкторской группы и успешно реализовал себя как художник-карикатурист. В этом году 46-летний южноуралец создал четыре настольные игры для детей. Идея пришла несколько лет назад: свою первую игру он придумал на отдыхе и использовал для нее морские камни. Как играть в «Мои любимые кости» и какие правила у «Цвета нации», автор настолок рассказал ИА «Первое областное».

«Как-то я поехал на юг отдыхать. Купаться не очень люблю, взял с собой тушь с пером и штрих белый. На камешках начал рисовать, так мне пришла идея первой игры. Это составление из камней животного — я долго в эту игру играл и хотел, чтобы люди могли так же. Но камни — это не серийный материал, который можно использовать в производстве, и спустя десять лет я придумал специальные фишки, которые бы заменили камни», — вспоминает автор игр Сергей Соколов.

Игру «Мои любимые кости» Сергей проиллюстрировал сам, а также написал правила и создал специальную коробку с обложкой. Это игра-конструктор, где участникам нужно собрать животных из костей, которые ты не видишь заранее. Фишки берутся не глядя. Другой игрок должен назвать животное, которое у тебя получилось, рассказать, где оно могло обитать, чем могло питаться, а также назвать его особенности. Побеждает тот, за кого проголосуют больше всего игроков.

Следующая игра, которую разработал житель Снежинска, — «Цвет нации». Она чем-то напоминает лото.





«Она родилась, когда я начал рассматривать карту мира и понял, какие страны наиболее многочисленные, узнал много фактов и решил на основе этого сделать игру. Создал карточки самых густонаселенных 15 стран. С одной стороны карточки — флаг, с другой — краткая информация: численность, язык, валюта, площадь и форма правления. Вверху на карточке есть набор различных символов и цветов. На кубике есть такие же символы и цвета. Игрок должен набрать символы, по которым возьмет карточку. Кто наберет больше населения, тот и победил», — объяснил Сергей.

Третья игра называется «Место под солнцем». Это логическая игра, которая по сложности сравнима с «крестиками-ноликами». Два игрока должны расставить на поле гусениц разного цвета так, чтобы срубить насекомое соперника, сохранив свое. На магнитное поле с помощью пинцетов можно расставлять мохнатых гусениц. Также в нее можно играть на обычном листе бумаги в клетку.





Четвертая настольная игра получила название «Путь муравья». Это стратегия, где у каждого игрока есть матка муравья, которая при последующих ходах «рождает» муравья-работника или воина — так участник постепенно развивает свой муравейник. Цель — убить конкурентов — других муравьев. В нее можно играть вдвоем, втроем и вчетвером.

Сергей Соколов рассказал, что все его игры подойдут детям от 6—10 лет, а также взрослым, но детям они нравятся больше.

«Я не сторонник делать сложные игры, чем проще, тем лучше. Минимализм для меня правильнее, нужно отсекать все лишнее. Длительность игры не более часа, в нее легче вникать, легкие правила, доступные для всех. Это семейные игры, но наиболее интересны младшим школьникам. Когда все вместе играют, это здорово. Настольная должна объединять в отличие от компьютера и телевизора», — считает наш собеседник.





Первый раз южноуралец представил свои игры на форуме, который проходил в Екатеринбурге 4 сентября. Вместе с ним приехал сын. На мероприятии ребята протестировали игры, поэтому знакомство с продуктом автор считает успешным. Поступили предложения по усложнению правил, об этом разработчик обещал подумать. Также Сергей Соколов отправлял свои игры в издательства, так как мечтает, чтобы его настолки выпустили серией, но пока не получил отклика. Планирует доработать и улучшить свой продукт, чтобы игры стали доступны более широкой аудитории.

«Я сторонник того, что любое творчество должно кому-то принести информацию, настроение. Я понял еще, что, рисуя веселые картинки, я могу человеку подарить настроение, чаще всего хорошее. Это большой дар, который дан не каждому. Это приятно», — поделился Сергей Соколов.





Создатель игр не планирует останавливаться и хочет провести в своем городе встречи, где желающие смогут поиграть и познакомиться с автором лично. Также в будущем южноуралец хочет создать буклет-сборник с играми, в которые можно будет играть при помощи листа бумаги в клетку и обычной ручки. Правила он придумает сам.