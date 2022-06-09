Могут ли родители целовать своих детей в губы

Как такие нежности сказываются на личности ребенка

На этой неделе известная телеведущая Анфиса Чехова подверглась жесткой критике своих подписчиков в социальной сети за то, что выставила на всеобщее обозрение видео из бассейна, где она целует в губы своего 10-летнего сына. Многих такой интим возмутил, поскольку подобные поцелуи, по мнению некоторых, уже находятся за гранью детско-родительских отношений.

Были и те, кто пытались поддержать звездную маму. Надо сказать, что Анфиса Чехова не единственная медийная личность, которая подобным образом выражает свою любовь к собственному чаду. Немало западных звезд периодически демонстрируют аналогичное поведение (в Сети можно найти даже затяжные чмоки в губы отцов с повзрослевшими сыновьями), за что, кстати, также потом расплачиваются — общество в большинстве своем не признает подобного проявления нежности среди ближайших родственников. Педагог-психолог высшей категории Жанна Кулькова помогла разобраться в непростом вопросе.

«Физические проявления расположения между родителями и детьми существенно отличаются от тех, что приняты между иными социальными ролями, и допускают достаточно тесный контакт, что и характеризует близкие отношения. В относительной норме дети раннего возраста — до трех лет — максимально близки со своими родителями, далее весь период жизни будет охарактеризован увеличением дистанции и выражением любви в словесной форме или заботе. В доречевой же период развития ребенка всё, что хотят донести родители, проявляется с помощью мимики, жестов и телесного контакта», — объясняет специалист.

То есть до трех лет вполне допустимо зацеловывать ребенка, а вот после его сепарации следует уважать границы маленького человека. А вообще, родительские поцелуи с подростками в губы смущают не только окружающих, но и говорят о проблемах в семье.





«Это вызывает определенные вопросы в части психологии ребенка или взрослого. Для взрослых в этой ситуации характерны особенности родительской позиции, именуемые расширением сферы родительских чувств, когда, помимо заботы и отцовских/материнских эмоций, намешивается то, что характерно для взаимоотношений между супругами, в том числе отношения интимного характера. Родители настаивают на очень близком контакте и пытаются получить от ребенка то, чего недополучили в брачных отношениях», — говорит Жанна Кулькова.

Когда речь идет о таких контактах, нельзя обойти вопрос сексуального просвещения и полового поведения, которое и формируется в раннем детстве, отражаясь потом на партнерских отношениях.

«Сегодня настолько разные подходы у родителей. Есть чрезвычайно прогрессивные, которые на примере европейских стран стремятся предоставить максимальную свободу в выборе гендера, проявлении чувственности и сексуальном поведении и в том, что не характерно для нашего российского менталитета: в открытости таких проявлений, публичности обсуждения вопросов пола, самоудовлетворения или удовлетворения полового влечения какими-либо средствами. Это многие родители, считая себя продвинутыми и суперцивилизованными, внедряют в практику воспитания, но наша отечественная школа воспитания детей и семейный институт все-таки придерживаются более традиционных, ортодоксальных взглядов», — отмечает педагог-психолог Жанна Кулькова.





Лучше не спешить затягивать детей во взрослые отношения, подобным поведением можно спровоцировать повышенный интерес к тому, до чего ребенок еще не дорос, а также породить в чаде влечение к собственному родителю. Опережение психофизиологического взросления ребенка представляет собой бич в европейских странах, и последствия таких новаций психологам еще предстоит отслеживать.

Эксперты предлагают родителям остановиться на модели «всему свое время» и, конечно, не восполнять бреши в своей жизни собственными детьми. Если хочется целоваться в губы — целуйте супруга/супругу или ищите себе пару, а не ломайте психику ребенку. Такие жесты еще могут быть сигналом того, что, когда наступит время, мать, например, не сможет отпустить сына во взрослую жизнь и позволить создать ему полноценные отношения. Поэтому, если замечаете, что вами движет эгоизм, а не любовь к ребенку, лучше записаться на консультацию к специалисту, чтобы решить проблему в начале ее формирования.

Кстати, против поцелуев в губы не только психологи, но и медики: так взрослые запросто становятся разносчиками различных и опасных бактерий, например, могут заразить детей Helicobacter pylori.

Проявлять любовь к ребенку можно и нужно, но для этого необязательно целоваться в губы. Есть щеки, нос, лоб, есть объятия (без затрагивания интимных и эрогенных зон), есть разговор, есть поступки и вовлеченность в интересы детей.