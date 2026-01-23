Могут ли челябинцы не идти на работу в мороз

Есть ли закрепленные нормы в законодательстве и что делать тем, кто трудится на улице

Челябинскую область накрыли 30-градусные морозы. Который день школьникам отменяют занятия, они остаются дома и учатся дистанционно. У взрослых из-за этого растет зависть — тоже ведь хочется остаться дома, накрыться одеялом и продолжить спать. Но могут ли взрослые не пойти в сильные морозы на работу?

Официально — нет, работники не могут остаться дома из-за холода, сообщает РИА Новости. Но сотрудники имеют право не выходить на работу во время стихийных катаклизмов: снежных заносов, пожаров, наводнений, землетрясений. Однако надо поставить начальника в известность о сложившейся ситуации. Также режим ЧС должен быть официально подтвержден метеослужбами, дорожными или транспортными организациями, властями или публикациями в СМИ.

Зато в трудовом законодательстве урегулирована работа на холоде. Тем, кто трудится на улице или в неотапливаемых помещениях, должны предоставлять перерывы для обогрева. Температура в месте для обогрева должна быть не ниже +21°C. Продолжительность перерыва определяется каждой организацией самостоятельно. К работе на морозе допускаются только те, кто прошел медосмотр и не имеет противопоказаний.

Добавим, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил закрепить право работника на временный перевод на «удаленку» в период сильных морозов. Регионы сами смогут устанавливать температурные пороги для этого, а максимальная продолжительность такого режима может составить до пяти дней подряд. Это, по мнению парламентария, защитит здоровье людей и обеспечит непрерывность работы, сообщает РИА Новости.