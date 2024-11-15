Модульный пункт полиции открыл губернатор в деревне Круглое в Красноармейском районе

В торжественной презентации принял участие начальник ГУ МВД России по региону

Новый модульный пункт полиции открылся в деревне Круглое Красноармейского района. В церемонии открытия приняли участие губернатор Алексей Текслер, начальник ГУ МВД России по Челябинской области Сергей Космачев и сотрудники региональных органов внутренних дел.

«На селе участковый — важная фигура. Это тот человек, к которому приходят за помощью, часто обращаются за советом, это человек, который ведет активную профилактическую работу, важный элемент социальной коммуникации. Поэтому важно создавать условия комфортной работы для участковых. Поэтому появилась такая программа — у нас в области уже 12 таких постов, и мы будем эту программу только наращивать», — сказал Алексей Текслер.



В деревне Круглое Красноармейского района проживает две тысячи жителей. Раньше все обращения поступали в отдел, который находится в селе Миасское Красноармейского района. Он находится далеко от деревни Круглое, поэтому было принято решение построить пункт полиции здесь.

«Уверен, что это будет способствовать более эффективному взаимодействию с населением и, конечно, обеспечению безопасности и спокойствию граждан в данном населенном пункте», — сказал начальник ГУ МВД России по Челябинской области Сергей Космачев.





С появлением нового пункта изменится скорость реагирования на сообщения граждан. Модульный пост полиции рассчитан на три рабочих места, оснащен санузлом, охранно-пожарной сигнализацией, системой водоснабжения. В здании установлена необходимая мебель и техника.





В Челябинской области уже возведено 12 новых пунктов полиции за счет бюджетных средств по совместной программе регионального правительства и областного главка МВД.