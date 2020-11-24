Модульную лыжную базу построили в посёлке под Миассом

Воспользоваться ею смогут все любители активного отдыха.

В посёлке Дачный под Миассом завершено строительство модульной лыжной базы, которая обошлась местной администрации в сумму чуть больше шести миллионов рублей.

«Территория лыжной базы обширная — 17 на 24 квадратных метра. На общей площади предусмотрены раздевалки с санузлами и душевыми, тренерская, комнаты для хранения и подготовки инвентаря», — рассказали в мэрии Миасса.

Отмечается, что уже в этом зимнем сезоне услугами модульной лыжной базы смогут воспользоваться не только лыжники местной спортивной школы, но и все любители активного зимнего отдыха.

К слову, модульная лыжная база — лишь временное решение, пока рядом с ней не «вырастет» капитальное двухэтажное здание. В настоящий момент его проект проходит госэкспертизу, а на строительство потребуется около 44 миллионов рублей.