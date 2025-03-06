Моделист из Челябинской области создает миниатюрные шедевры на 3D‑принтере

Изготовлением моделей автомобилей мужчина увлекался с детства



Антон Скороходов, житель Магнитки, превратил детское увлечение в бизнес. Этот талантливый моделист создает высокодетализированные копии автомобилей в масштабе 1:43, пользуясь 3D‑печатью. Его работы неоднократно занимали призовые места на всероссийских конкурсах, сообщает кусинское издание «Жизнь района».

Начав с картонных моделей и готовых наборов, Антон Скороходов в 2020 году приобрел фотополимерный 3D‑принтер, что позволило ему перейти на новый уровень. Теперь он создает уникальные модели автомобилей, от легковых до большегрузной техники, по индивидуальным заказам. Среди его клиентов — коллекционеры со всего мира и автопредприятия, заказывающие сувенирную продукцию.

Процесс создания модели сложен и многоэтапен: от сканирования реального автомобиля (до 300 фотографий!) и создания 3D‑модели (около полутора месяцев работы) до печати деталей на принтере (около суток), шлифовки, покраски и сборки. Несмотря на кажущуюся простоту последнего этапа, даже здесь возможны непредвиденные ситуации, например сбой принтера из-за отключения электричества.





Антон Скороходов предпочитает работать с крупными заказами, но некоторые работы особенно запомнились ему. Например, создание копии зерновоза, на котором работал отец одного из клиентов, по сохранившимся в памяти деталям. Эта модель, ставшая частью памятника на могиле отца, глубоко тронула мастера.

Сейчас Антон Скороходов живет в Магнитке со своей семьей, и его дети гордятся отцовским талантом. Несмотря на то, что его основная профессия — строитель, моделирование автомобилей стало не только увлечением, но и источником дохода.



