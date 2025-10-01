Модель из Челябинска определила для себя правила красоты после 60 лет

Она много двигается, ест все, но понемногу, и прислушивается к внутреннему состоянию

Марина Зырянова работает страховым агентом в Челябинске. Ей 61 год — о возрасте женщина говорит спокойно. Еще бы! Стройная, ухоженная, излучающая уверенность в себе и любовь к жизни — как будто волшебница научилась управлять временем.





Более 20 лет Марина ходит в клуб моделей и называет занятия своим любимым увлечением. Именно там женщина получает необходимое общение, физическую нагрузку, заряд энергии.

Роскошную модель можно было увидеть на сентябрьском показе коллекций одежды на Кировке. Марина выступала в категории 30+ и демонстрировала верхнюю одежду одного из челябинских салонов. На подиум она вышла в длинном серебристом пуховике. Это был ее второй опыт участия в параде моды на Кировке.





«Я очень сильно волновалась в первый раз. В этом году было ощущение гордости. Ты показываешь другим женщинам, как это можно носить, чтобы на тебя обратили внимание», — вспоминает Марина Зырянова.

Формат тренировок в клубе моделей стабильный: 45 минут распределяются на разминку, хореографию у станка, силовые упражнения на коврике и в финале — танцы или дефиле. Сейчас Марина занимается минимум два раза в неделю: одно занятие в клубе и одно — растяжка с тренером. В планах — вернуться к йоге, чтобы сбалансировать тело и душу. И, разумеется, ежедневная зарядка.

При росте 167 сантиметров размеру Марины могут позавидовать даже юные девушки — она не выходит за границы 44—46. Женщина отмечает, что в молодости была очень худой, прибавлять в весе начала после 45 лет.





«Для меня самое главное — физическая нагрузка, физическая подготовка. Стараюсь на ночь не есть много сладостей, ограничиваю чуть-чуть себя, но это только вечером. А так мне можно все», — рассказывает Марина.

Но все — это не значит без меры. Модель не ест жирную пищу и не переедает. Она считает: лучше недоесть, чем переесть. И никогда не будет доедать даже самое вкусное блюдо, если почувствовала, что первый голод утолен.





В уходе за собой женщина придерживается естественности. Она признает преимущества косметологии, и лет в 40—50 прибегала к массажам и инъекциям. Но не более того. После 50 решила сократить вмешательства и сделать ставку на естественное старение и качественный уход за кожей. Если это не выход на подиум, то Марина выбирает спокойный макияж с акцентом на глаза и губы.

Стиль одежды модели формировался годами работы в строгом корпоративном дресс-коде: белый верх, темный низ, регламент по длине юбки, высоте каблука, укладке. Эта дисциплина осталась привычкой — на работе она предпочитает сдержанные качественные вещи. В обычной жизни очень любит красивые детали: леопардовые джинсы, принт на обуви, броши, кружево.

Большую роль в ее форме играет окружение. Атмосфера в клубе мотивирует: женщины разных возрастов поддерживают друг друга, делятся опытом, многие занимаются годами, приводят дочерей, а затем и внуков. Систематические занятия заметно сказываются на внешнем виде и самочувствии.

У нашей героини активная жизнь: на пенсии она продолжает работать в страховой компании, занимается аргентинским танго в женской группе — это про грацию, каблук, музыку и ритм.

Муж Марины привык, что супруга всегда в форме, ему это нравится. Дочь гордится мамой и прислушивается к ее мнению в плане одежды и создания образа.





«Подруги говорят: „Ты слишком себя любишь, и по тебе это видно“. Эта любовь приходит после 50, когда ты уже осознанно ставишь себе определенные условия, что ты должна сделать, чтобы продлить молодость, чтобы быть бодрой. Просто нужно оставлять для себя немножко времени, заземлиться и подумать, что ты сейчас хочешь. А мы же в этот ритм входим: семья, дети, школа — и про себя забываем», — заключает женщина.

С возрастом пришло главное понимание: любовь к себе и умение слышать себя — базовое условие хорошего самочувствия и внешнего вида. Из режима вечной многозадачности женщина перешла к осознанным паузам: ежедневно оставляет полчаса-час на то, что действительно хочется, — книгу, прогулку, тишину. Такой подход в сочетании с регулярным движением, умеренным питанием и помогает ей сохранять форму, энергию и уверенность — и выглядеть так, как она хочет.