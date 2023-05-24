Мобильный пункт отбора на контрактную службу прибудет в Ашинский район

Специалисты будут давать консультации на протяжении двух дней

В грядущие четверг и пятницу, 25 и 26 мая, в Аше будет работать мобильный пункт по отбору на военную службу по контракту. Как сообщили в администрации Ашинского района, специалисты проведут консультации для всех желающих стать защитниками Родины. Они расскажут о всех деталях службы и мерах поддержки, которые действуют в отношении контрактников.

Мобильный пункт будет работать на центральной площади Аши 25 мая (с 11:00 до 20:00), а также 26 мая (с 8:00 до 14:00). Сотрудники этого пункта помогут с подачей заявления, поведают об актуальных выплатах и льготах, положенных военнослужащим.

Кстати, подробную информацию об условиях службы можно узнать на официальном ресурсе поконтракту.рф: довольствие и выплаты, порядок заключения контракта и контакты военных комиссариатов. Там же работает форма обратной связи с возможностью заказать звонок. Действуют не только федеральные, но и региональные меры поддержки. Дополнительную информацию можно получить и по телефону *0545 (звонок бесплатный).

На прошлой неделе мобильные пункты по отбору военнослужащих работали в Магнитогорске и Копейске. ИА «Первое областное» не раз рассказывало истории тех, кто выбрал эту непростую профессию: челябинец рассказал, каким должен быть водитель специальной техники, а офицер, бравший Красный Лиман, говорил с нами об освобождении ЛНР. Депутат Госдумы, вернувшийся из зоны СВО после полугодовой службы, посоветовал айтишникам идти в разведку.