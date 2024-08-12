Мобильный интернет от билайна в Челябинской области стал еще быстрее

Средняя скорость 4G увеличилась на 15%

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Мобильный оператор билайн продолжает очередной этап модернизации своей сети в Челябинской области — рефарминг LTE 1800. В результате успешно проведенных работ средняя скорость 4G‑интернета в регионе увеличилась на 15%.

Среди других положительных эффектов рефарминга — расширение емкости сети и ее пропускной способности, что позволяет большему числу клиентов оператора одновременно выходить в интернет. Другими словами, челябинцы могут пользоваться цифровыми сервисами без прерываний даже во время пиковых нагрузок, например в разы быстрее загружать тяжелые файлы.

Еще из плюсов — рост доступности голосовой связи в режиме VoLTE*, которая работает в Челябинской области почти 1,5 года. Напомним, эта технология не только обеспечивает высокое качество звука, но и дает дополнительные преимущества, среди которых — возможность продолжать «серфить» в сети, не прерывая телефонный разговор.

Между тем по итогам рефарминга 4G-покрытие оператора стало лучше и в нескольких знаковых локациях региона. В их числе — гора Паленая, где растут уникальные реликтовые растения и с вершины которой открываются захватывающие дух виды на природу Урала. Благодаря последнему Паленая пользуется большой популярностью у любителей активного досуга и поклонников горных пейзажей. А с мобильным интернетом от билайн они могут не только выбрать самый безопасный маршрут до горы, но и следить во время поездки за погодными условиями в режиме онлайн, а также поделиться впечатлениями с близкими, отправив множество фотографий и видеороликов.

В общей сложности в рамках рефарминга специалисты билайна уже «перенастроили» на частотный диапазон 1800 МГц свыше 400 базовых станций в регионе. Как объясняют в компании, сигнал в данном диапазоне имеет более широкий радиус действия и легче преодолевает преграды, то есть параметры сети становятся лучше не только на открытом пространстве, но и внутри зданий.

«За последние несколько месяцев наша команда реализовала ряд технических проектов в области, которые сделали сеть еще надежнее. Среди них — рефарминг, в ходе которого мы переводим частоты из старых стандартов связи в пользу 4G. Это позволило повысить средние скорости интернета, и клиенты уже сегодня могут почувствовать реальные улучшения при использовании мобильных сервисов. При этом мы продолжаем развивать нашу инфраструктуру и в столице региона. Например, недавно мы модернизировали оборудование в десятке общественных пространств и социальных объектов Челябинска — вблизи дворца культуры „Станкомаш“, ЖД вокзала, торговых комплексов „Остров“, „Мебельный центр“, „Стрела“ и других»,— комментирует директор Челябинского билайн Анастасия Карпенко.

Помимо рефарминга, билайн реализует целый ряд инновационных решений, которые дают возможность клиентам оператора оставаться на связи в самых разных ситуациях. Этот комплекс технологий в компании называют «умной сетью»**. Подробнее об этом читайте здесь.

*Voice over LTE — голос через LTE. Подробнее на beeline.ru.

**Качество услуг зависит от разных факторов. «Умная сеть» билайна — комплекс решений, направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть в целях улучшения качества связи.

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