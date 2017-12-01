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«Мобильный декабрь»

«НОВАТЭК-Челябинск» объявляет о проведении акции.
сегодня в 14:14
  |  Общество
Челябинск, 1 декабря 2017 года. «НОВАТЭК-Челябинск» объявляет о проведении акции «Мобильный декабрь». Для участия в мероприятии абонентам региональной газовой компании необходимо до 31 декабря 2017 года установить на телефон бесплатное мобильное приложение «НОВАТЭК-Челябинск» и пройти регистрацию.

Процесс регистрации очень прост – достаточно указать номер лицевого счета, фамилию его владельца и придумать свой пароль. Без авторизации в приложении можно познакомиться со справочной информацией и новостями компании. Приложение поддерживается всеми популярными операционными системами (Android и IOS) и загружается в Google Play или App Store.

В январе 2018 года пользователи мобильного приложения «НОВАТЭК-Челябинск» примут участие в розыгрыше призов – сертификатов на оплату природного газа. Выигранные средства будут зачислены на лицевые счёта победителей.

Потребители природного газа, установившие мобильное приложение до объявления акции, становятся ее участниками автоматически.

В числе основных преимуществ мобильного приложения - круглосуточный доступ к лицевому счёту, просмотр истории платежей и начислений, оплата банковской картой, получение моментальных оповещения о совершенных действиях. Для абонентов, которые фиксируют расход газа по приборам учета, предусмотрена возможность настройки напоминания о передаче показаний в установленный законодательством срок – последних числах месяца.

***
ООО «НОВАТЭК-Челябинск» - 100%-ое дочернее предприятие крупнейшего независимого производителя газа – ПАО «НОВАТЭК». С января 2012 года Компания поставляет газ всем категориям потребителей Челябинской области из ресурсов ПАО «НОВАТЭК».
***
Пресс-служба:
+7 (351) 247 48 17 press@rg74.novatek.ru
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