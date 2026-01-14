Мобильные пункты обогрева начали работать на трассах Челябинской области

МЧС оценивает обстановку стабильной

На федеральных трассах Челябинской области начали работу мобильные пункты обогрева МЧС. Решение об этом принял губернатор Алексей Текслер в связи с прогнозируемым резким похолоданием до -40 градусов.

С 18:00 14 января к работе приступили пять пунктов: два мобильных (палатки) от пожарно-спасательных гарнизонов Миасса и Каслей, а также три подвижных пункта на базе автомобильной техники в зонах ответственности гарнизонов Златоуста, Троицка и Копейска.

«В пунктах есть все необходимое, чтобы согреться, выпить горячего чаю и зарядить мобильный телефон», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Все подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности. В случае дальнейшего понижения температур к работе могут быть подключены дополнительные 20 аналогичных комплексов на базе автомобилей «Урал-вахта» и пожарных машин. Спасатели рекомендуют жителям и гостям региона по возможности воздержаться от дальних поездок в ближайшие дни.