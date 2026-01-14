На федеральных трассах Челябинской области начали работу мобильные пункты обогрева МЧС. Решение об этом принял губернатор Алексей Текслер в связи с прогнозируемым резким похолоданием до -40 градусов.
С 18:00 14 января к работе приступили пять пунктов: два мобильных (палатки) от пожарно-спасательных гарнизонов Миасса и Каслей, а также три подвижных пункта на базе автомобильной техники в зонах ответственности гарнизонов Златоуста, Троицка и Копейска.
«В пунктах есть все необходимое, чтобы согреться, выпить горячего чаю и зарядить мобильный телефон», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Все подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности. В случае дальнейшего понижения температур к работе могут быть подключены дополнительные 20 аналогичных комплексов на базе автомобилей «Урал-вахта» и пожарных машин. Спасатели рекомендуют жителям и гостям региона по возможности воздержаться от дальних поездок в ближайшие дни.