Мобильные операторы в ЛНР и ДНР перейдут на российскую нумерацию

Абоненты получат префикс +7

Абоненты Донецкой и Луганской народных республик получат телефонный код российской системы нумерации +7. Об этом сегодня, 7 мая, сообщили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

«Российской Федерацией принято очередное важное решение. Нашей республике выделен отдельный код мобильного оператора российской системы нумерации +7 (959)»,— говорится в заявлении главы ЛНР Леонида Пасечника, размещенном на его официальном сайте.

Глава ДНР Денис Пушилин в своем Телеграм-канале сообщил, что абоненты республиканского оператора связи с кодом нумерации получат дополнительный номер в российской системе нумерации.

«Новый номер будет совпадать с текущим последними семью цифрами. Например, если был +3(8071)1234567, то станет +7(949)1234567»,— написал он.

Также Пушилин отметил, что о присвоении нового номера абоненты узнают из СМС-сообщения, тарификация при этом не изменится. Глава ДНР также добавил, что это хороший подарок всем жителям Донецкой народной республики ко Дню Победы.

По словам замглавы Минцифры РФ Дмитрия Кима, присвоение республикам российского кода нумерации — это логичное продолжение реализации подписанных договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.