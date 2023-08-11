Мобильные операторы требуют у южноуральцев подтвердить свои данные

Это можно сделать очно или через «Госуслуги»

Неактуальные или неверные персональные данные могут стать поводом для блокировки сим-карты абонента. Как пишет bfm74.ru, некоторым жителям нашего региона стали поступать звонки и сообщения, в которых просят подтвердить свои паспортные данные. Поводом к этому стала борьба с так называемыми «серыми» сим-картами. В Роскомнадзоре подтвердили, что изменилось законодательство о связи в части предотвращения мошенничества и телефонного терроризма. Подтвердить свои данные можно дистанционно, не обязательно идти в офис своего оператора, передает ИА «Первое областное».

Официально купить сим-карту без паспорта нельзя, но есть места, где их до сих пор продают, не требуя документа, удостоверяющего личность. Чтобы предотвратить это, законодатели изменили соответствующие нормы. Поправки в закон «О связи» приняли еще в 2021 году, но мобильным операторам дали время на актуализацию своих баз данных. С января по август этого года компании подключались к специальной информационной системе Роскомнадзора. Ведомство уже получило данные о 216,7 млн абонентов, что составляет 65% от всей активной базы клиентов.

«Сейчас операторы связи продолжают верифицировать сведения и актуализировать абонентские базы данных. В среднем за неделю корректируется около 3,1 млн записей об абонентах. Подключение операторов и проверка данных в системе продолжаются. SIM-карты неустановленных абонентов операторы в конечном итоге будут обязаны заблокировать», — пояснили в РКН.

Операторы заинтересованы в том, чтобы персональные данные абонента, привязанные к симке, были актуальными. Если найдут сим-карты, где данные устарели или не верны, компаниям может грозить административная ответственность. Что же делать, если поступило SMS от оператора с просьбой предоставить информацию из паспорта? Прежде всего нужно остерегаться мошенников, потому что передавать такие сведения просто по телефону категорически нельзя. Закон предусматривает только два способа:

— посещение ближайшего офиса своего оператора с паспортом;

— подтверждение данных через «Госуслуги».

По информации из открытых источников, все крупнейшие операторы мобильной связи в России внедрили в личные кабинеты абонентов функционал, позволяющий подтвердить свои данные через «Госуслуги». Для этого достаточно посетить сайт компании, где размещена соответствующая инструкция, или позвонить в контакт-центр.