Мобильные ФАПы колесят по области

17 мобильных комплексов появилось в регионе за 2020 год

Передвижные пункты для оказания первичной медико-санитарной помощи жителям распределялись по территориям в течение года. Больницы Нагайбакского, Аргаяша, Нязепетровска, Еткуля, Каслей, Октябрьского, Южноуральска, Кыштыма, Миасского, Бредов, Троицка, Кизильского, Верхнеуральска, Кунашака, Карталов, Агаповки пополнились в рамках национального проекта «Здравоохранение». Передвижные диагностические комплексы спроектированы на базе автомобилей «Урал», «КамАЗ», «Садко Форвард», «Газель». Они выполняют функции фельдшерско-акушерских пунктов, флюорографических и маммографических диагностических лабораторий. В первую очередь они направляются в отдаленные населенные поселения, жителям которых трудно доехать до районной больницы.

Пресс-служба областного Минздрава напоминает, что еще летом большая часть мобильных комплексов была представлена Алексею Текслеру. Губернатор лично осмотрел их все и по достоинству оценил новые автомобили.

Один из таких передвижных пунктов поступил в Кизильский район, теперь в районной больнице два мобильных комплекса. Они охватывают 15 населенных пунктов с общим населением 1620 человек. В передвижном фельдшерско-акушерском пункте имеется помещение для приема пациентов, необходимое оборудование для оказания медицинских услуг, таких как осмотр, диагностических обследований и лабораторных исследований, оказания консультационных медицинских услуг. Прием ведет квалифицированный персонал.

«Мобильные комплексы очень современные, хорошо оснащены. Работа на них помогает качественно и вовремя оказывать всю необходимую помощь нашим пациентам с учетом удаленности от Челябинска», — рассказала Алла Михайлова, главный врач районной больницы села Кизильское.

Мобильные диагностические комплексы позволят вовремя выявлять повреждение легких, злокачественные образования. Комплексы также оснащены компьютерными системами, с которых можно отправить исследование в областной центр на расшифровку и оперативно получить результат и диагноз. Сами исследования также могут храниться продолжительное время в компьютере и помогут наблюдать динамику пациента, чтобы вовремя корректировать лечение или же направить больного в специализированное медицинское учреждение.