Мобильные бани для бойцов СВО делают жители Челябинской области

Разведчики заберут заказ, когда приедут в отпуск

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Житель Златоуста Радик Закиров готовит к отправке очередную баню на колесах. Вместе с друзьями и помощниками он уже отправил бойцам 12 больших бань.

«Такую баню на легковом прицепе заказали разведчики Чебаркульской дивизии. Им удобно будет таскать ее на „Ниве“ или уазике», — говорит Радик Закиров.

Народный умелец получает обратную связь от бойцов 239‑го танкового полка. На основании отзывов бойцов его изделия модернизируются. В больших банях уменьшили душевую и увеличили раздевалку. Кроме того, там есть парная, проведена электрика, установлена стиральная машина.

Волонтерское производство бань для фронта в Златоусте наладили в цехе трамвайного управления. К исполнению заказа бойцов подключается много людей, организаций и предприятий Златоуста. Дело это дорогостоящее. Чтобы построить баню размерами 2,4 на 6 метров, требуется около полумиллиона рублей и от двух недель до полутора месяцев времени.

Радик рассказывает со слов военнослужащих Чебаркуля, что в его бане ежедневно моется 40—50 человек.

«Для меня это радость, я радуюсь больше, чем они. Когда бани доходят, когда ребята там отогреваются после боевых заданий не только телом, но и душой», — говорит Радик Нургалеевич.

На фронт бани из Златоуста доставляют с оказиями. Например, в понедельник за очередной баней приедут разведчики, которые сейчас находятся в отпуске.

Южный Урал ежедневно помогает военнослужащим на специальной военной операции. Так, в День народного единства на телеканале ОТВ стартует 16‑й марафон «Всё для Победы!». Марафон организован совместно с Народным фронтом Челябинской области. 4 ноября южноуральцы смогут отправить средства на специальный счет. На собранные деньги будет закуплена помощь для наших бойцов на передовой.