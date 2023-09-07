Мобилизованный южноуралец приехал в отпуск на юбилей отца и день рождения дочери

Водитель эвакуационной машины рассказал о нелегкой службе в зоне СВО

Южноуралец Владимир Изгагин сделал большой сюрприз, когда прибыл на побывку к своей семье после службы в зоне спецоперации. Как пишут наши коллеги из газеты «Сосновская нива», он приехал в отпуск в день рождения его отца и старшей дочери. Также боец осуществил мечту младшей дочки о том, чтобы он проводил ее в первый класс. О трогательной истории изданию рассказал сам Владимир.

Его семья живет в поселке Рощино Сосновского района. Владимир Изгагин был призван в октябре прошлого года, и после прохождения подготовки в Чебаркуле его назначили водителем пикапа УАЗ. На «Патриоте» боец эвакуирует раненых, возит наших парней на задания и занимается подвозом продуктов, медикаментов и боеприпасов на передовую. Проходит службу в Брянском батальоне разведки имени Александра Пересвета.

«Дорог практически нет, а скакать по кочкам надо на большой скорости. Когда туда едешь — выезжаешь с молитвой. Всю дорогу едешь и молишься, обратно едешь — тоже молишься. Очень много дронов-камикадзе. Новые модели развивают скорость до 110 километров в час, плюс скорость свободного падения. Когда надо, мой уазик 160—170 км/ч идет», — рассказывает Владимир.

Когда наш земляк отправлялся домой, то сказал о своем прибытии только своей жене. Нельзя было передать словами те эмоции, которые испытали дети и родители Владимира, ведь он приехал домой 28 августа. В этот день его отец отмечал 65-летний юбилей, а у старшей дочери тоже был день рождения. Исполнилась и мечта младшей дочки: папа отвел ее в первый класс. Символом постоянной связи бойца с семьей стали резиновые браслеты: один из них — настоящий оберег.

«Когда я уезжал, мне дети написали письма, они у меня всегда с собой. Всегда лежат в кармане. Перед отъездом ходили по нашему Арбату, парнишка продавал резиновые браслеты. Мы купили четыре штуки на семью, с тех пор я его еще ни разу не снимал. И семья не снимает, ни дети, ни жена. Это мой оберег, они здесь со мной, всегда рядом», — говорит военнослужащий.

Корреспонденту ИА «Первое областное» стало известно, что буквально вчера Владимир Изгагин отправился обратно в зону СВО. Перед отправкой он встретился с представителями районных властей. Они выделили 100 тысяч рублей на покупку запчастей для его уазика: что-то Владимир увез с собой, а часть больших деталей к нему отправят через транспортную компанию.





Кстати, накануне стало известно о подвиге южноуральца, который уничтожил опорный пункт штурмовой группы противника. Алексей Белканов из Каслинского района служит в минометном расчете. Несмотря на ранение, которое он получил после артиллерийского обстрела, младший сержант продолжил бой и точным огнем уничтожил «опорник» украинцев.