Мобилизованный из Челябинской области уничтожил опорный пункт противника в зоне СВО

Минобороны РФ рассказало о подвиге младшего сержанта из Каслинского района

Младший сержант из Каслинского района Алексей Белканов уничтожил опорный пункт штурмовой группы противника в зоне проведения специальной военной операции. О героическом подвиге южноуральца рассказали в министерстве обороны РФ.

Младший сержант Алексей Белканов служит в составе минометного расчета. В ходе артиллерийской поддержки обороняющихся подразделений Вооруженных сил России он не только сдержал наступление противника, но и сумел уничтожить его опорный пункт.

Бой прошел ночью. Вооруженные формирования украинских боевиков начали наступление. Российские минометчики открыли встречный огонь по штурмовикам противника.

«Спустя короткое время артиллерийские подразделения украинских боевиков начали вести прицельный огонь по позиции минометного расчета, в составе которого действовал младший сержант Белканов. В результате попадания вражеского боеприпаса командир расчета получил ранение», — сообщили в Минобороны РФ.

Но, несмотря на ранение, Белканов продолжил бой. Он сумел уничтожить часть группы штурмовиков, неприятель решил отступить на исходные позиции. При этом украинские формирования понесли значительные потери в этом ночном бою.

«Получив от разведывательных подразделений координаты опорного пункта, куда отступили штурмовики ВСУ, расчет Алексея Белканова сменил огневую позицию и точным огнем поджег опорный пункт врага, уничтожив оставшуюся часть отступившей штурмовой группы», — пояснили в министерстве обороны.

Решительность и мужественность, проявленные младшим сержантом Алексеем Белкановым, не позволили украинским боевикам прорваться к позициям российских войск.