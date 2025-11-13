Многоквартирные дома обязали создать чаты жильцов в Max до конца 2025 года

Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин

Для каждого многоквартирного дома в России до конца 2025 года должен быть создан домовой чат в мессенджере Max, сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин на заседании Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации.

«Серьезная задача перед нами поставлена и правительством, и президентом в сфере использования цифрового мессенджера Max в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Каждый многоквартирный дом должен создать фактически чат-бот до конца года и перевести на него все то, что находилось в Telegram и Whatsapp, и официально закрепить статус официального домового чата», — заявил он.

По словам Ирека Файзуллина, это коснется почти миллиона многоквартирных домов, которые есть сейчас в стране. Напомним, что ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Министерству цифрового развития России усилить взаимодействие между платформой «Госуслуги» и мессенджером Мах.

Max — российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.