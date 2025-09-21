Многокилометровая пробка образовалась на трассе М-5 в Челябинской области

Движение затруднено в обе стороны

Сегодня, 21 сентября, на участке трассы М-5 в районе Сима образовалась многокилометровая пробка, сообщили водители в социальных сетях.

Движение затруднено как в сторону Челябинска, так и в сторону Уфы.

«Больше часа простояли в пробке в сторону Уфы. До Сима добрались, дальше через Миньяр поедем»,— написала пользователь Регина Дериева в паблике «Трасса М-5 Уфа Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Другие пользователи советуют автомобилистам, отправляющимся в Уфу, по возможности миновать участок дороги в районе Сима и ехать через башкирское село Караидель.





В областной Госавтоинспекции сообщили, что в районе Сима идут дорожные работы — укладывают асфальт. Введено реверсивное движение.