Многодетный отец из Челябинска ушел на СВО, а после — решил стать ученым

Мужчина сменил 12 профессий и останавливаться не собирается

Откладывали ли вы когда-то планы на завтра? Владимир Разумов — нет. Мужчина сменил 12 профессий: от крановщика до военного. Но желание все знать затянуло его, поэтому в 50 лет он снова сел за парту. Теперь мужчина изучает системы управления в аспирантуре ЮУрГУ. Корреспондент ИА «Первое областное» поговорил с будущим ученым и узнал о его жизни.

Родившийся в Челябинске, он окончил военную кафедру в звании лейтенанта, поработал крановщиком, в налоговой, бизнесе, преподавал в ЮУрГУ и строил объекты на Челябинском цинковом заводе. В мае 2022 года он заключил контракт и отправился в зону СВО, а после демобилизации в 2023-м вернулся с госнаградами — медалями «За отвагу» и «За заслуги перед Отечеством».

«Перед СВО планировал получить ученую степень, заняться бегом. Но все время находились какие-то дела. После „командировки“ пришло понимание, что жизнь может закончиться в любой момент и откладывать свои планы на потом — это неправильно и даже губительно для личного развития», — рассуждает аспирант.

Опыт, полученный на фронте, кардинально изменил его жизненные приоритеты. Владимир начал бегать и пробежал пятикилометровую дистанцию в рамках Челябинского марафона.

Сейчас он активно работает над кандидатской диссертацией на тему «Автоматизация оценки ТЭП проектов застройки жилых кварталов». По его мнению, строительство — одна из самых малоавтоматизированных отраслей, которую надо развивать.

Еще до начала СВО Владимир Разумов активно участвовал в патриотическом воспитании молодежи, проводя уроки в школах и детских садах в форме времен Великой Отечественной войны. Он убежден, что молодое поколение должно лучше понимать свою ответственность перед Родиной.

«Родина, она одна, и кроме нас сами никто не сможет сделать ее лучше», — считает ветеран.

Сегодня главный проект Владимира Геннадьевича — его семья. Он воспитывает пятерых детей. Старшая дочь готовится к поступлению в Санкт-Петербург, а ее 11-летняя сестра активно занимается общественной деятельностью.

О своем решении отправиться на фронт он тогда рассказал только жене. Остальным близким говорил, что уезжает в командировку на строительство военного объекта. Теперь же, вернувшись, он намерен воплощать свои планы, работая на благо семьи и технологическое будущее всей страны.

«Думаю, что после нас могут остаться только наши дети и внуки», — резюмировал Владимир Разумов.



