Челябинская семья с восемью детьми пришла на голосование

Люди надеются на будущие преобразования

Мстислав и Екатерина Беловы родили восьмерых детей, в их большой семье старшему ребенку 16 лет, а младшей — год, и они, естественно, нуждаются в поддержке государства.

«В начальной школе питание стало бесплатным, у меня пять учеников, и платить за всех было бы невозможно, также радует бесплатный проезд по городу», — говорит многодетная мама на избирательном участке в школе № 104.

Родители не упускают возможности рассказать старшим детям о том, что такое выборы и какое значение они имеют для людских судеб. Беловы чуть больше года назад получили семиместный автомобиль, в регионе они известны тем, что глава семьи встретился с президентом, Владимир Путин тогда назвал их примером для поддержания главных ценностей.