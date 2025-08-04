Многодетным семьям Челябинска помогут подготовить детей к школе

Об условиях получения мер поддержки рассказали в мэрии

Многодетные семьи Челябинска получат пособия к началу учебного года, об этом на аппаратном совещании в администрации города сообщил вице-мэр по социальным вопросам Сергей Авдеев.

С 15 августа в управлениях соцзащиты начнут принимать заявления на получение социального пособия. Мера поддержки предназначена многодетным семьям и семьям, где воспитывают детей-инвалидов.

«Размер пособия составит 1,5 тысячи рублей на каждого ребенка до 23 лет из многодетных малоимущих семей и на каждого ребенка-инвалида до 18 лет из малоимущих семей. Окончание приема документов на пособие 20 октября», — сообщил Сергей Авдеев.

Кроме того, в соцзащите уже принимают заявления для назначения многодетным семьям денежной выплаты на покупку школьной и спортивной формы для детей. Выплата в 2025 году составляет 10 400 рублей на каждого ребенка до 18 лет в такой семье.