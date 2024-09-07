В Челябинской области стало традицией голосовать всей семьей

На выборы приходят целыми поколениями — от мала до велика

В Челябинской области уже по традиции голосуют дружно большими семьями: приходят сразу несколькими поколениями родственников — от мала до велика. С утра вместе с ребятишками на избирательные участки поспешили многодетные семьи.

В семье Баловневых из Карталов трое детей. На выборы в ДК «40 лет Октября» они пришли всем составом. Их объединяют совместный отдых и досуг, например рыбалка и походы за грибами.

«Если мы сами не сделаем выбор, его сделают за нас», — говорит глава семейства.

Многодетным семьям после голосования вручают фоторамки, игрушки и сертификаты в кинотеатр.

Первые проголосовавшие многодетные семьи в Кусинском районе уже получают свои подарки. Это красивые фоторамки от избирательной комиссии Челябинской области. Многодетная семья Абрамовых также получила сувенир.





В день голосования Анна и Константин пришли на участок без ребятишек рано с утра, поскольку дети еще не проснулись.

На избирательном участке в школе № 110 проголосовала многодетная мама и руководитель АНО «Союз родителей» Алена Чепиль. Вместе с детьми она пришла с утра 7 сентября в избирательный участок.





Семья Аглиуллиных из Норкинского сельского поселения в полном составе пришла голосовать. Главе рода Раузе Галимжановне Аглиуллиной исполнилось 87 лет. Она почетный житель Норкинского поселения. Этого высокого звания Рауза Галимжановна удостоена от земляков не только за свой многолетний добросовестный труд, активную общественную работу, но и за воспитание достойных детей. Сегодня двое ее внуков стали участниками СВО.





В Карабаше одними из первых на избирательный участок № 138 пришли проголосовать Сергей и Наталья Назаровы. Супруги на выборы ходят вместе уже много лет. Они уверены, что участие в голосовании является обязанностью каждого человека, который уважает свою страну.

Голосовать они ходят всегда, ведь это гражданский долг каждого.

«Мы заинтересованы в том, чтоб на руководящие должности выбирались люди, которые будут делать нашу жизнь лучше», — отметил глава семьи Сергей Иванович.

В Магнитогорске одним из первых на избирательный участок пришел проголосовать Евгений Великов, которому в этом году исполнился 91 год, и он ни разу не пропускал выборы.





Он считает, что нельзя со стороны наблюдать, как решается судьба области и страны, от каждого голоса зависит, как она будет развиваться, поэтому в день выборов важен голос каждого южноуральца.