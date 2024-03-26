Многодетные семьи в Челябинской области получат пособия на покупку школьной одежды

Эта и другие меры поддержки вступят в силу с 1 июля 2024 года

Министерство социальных отношений Челябинской области по инициативе губернатора Алексея Текслера подготовило законопроекты об увеличении ежемесячной выплаты на оплату услуг ЖКХ и введение выплаты на покупку одежды для школы для многодетных семей. Кроме того, в регионе определят единые требования к установлению статуса многодетных семей. Работа проводится по указу президента России Владимира Путина «О мерах социальной поддержки многодетных семей», сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Согласно законопроектам, в Челябинской области статус многодетной семьи будет установлен семье, имеющей трех и более детей. Это как родные дети, так и приемные, взятые под опеку и так далее. Такой статус будет устанавливаться бессрочно. Предоставлять меры поддержки многодетным семьям будут до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или 23 лет при условии его очного обучения в вузе или колледже.

С 1 июля 2024 года многодетные семьи смогут получать ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей на покупку одежды для школы. Выплата будет предоставляться на каждого ребенка-школьника в многодетной семье со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленную на территории Челябинской области. В 2024 году она равна 31 128 рублям. С 2025 года выплата будет индексироваться.

Кроме того, с 1 июля этого года размер ежемесячной выплаты многодетным семьям на оплату услуг ЖКХ вырастет с 1552 рублей до 2500 рублей. Изменят и критерий нуждаемости: после принятия законопроекта выплата убудет предоставляться семьям со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума. Сейчас такую выплату получают только многодетные малоимущие семьи.

Законопроекты рассмотрят на ближайшем заседании Законодательного собрания Челябинской области.