Многодетные семьи в Челябинской области получат выплату на покупку школьной и спортивной формы

Выплату можно получать раз в год, но на определенных условиях

Многие родители уже начали собирать детей в школу. Минсоц Челябинской области напоминает, что школьную и спортивную форму многодетные семьи могут приобрести за счет государства. Для этого на каждого ребенка в многодетной семье министерство выплатит по 10 тысяч 400 рублей. Но при соблюдении определенных условий.

«Оформить выплату можно на каждого ребенка-школьника, не достигшего возраста 18 лет. Если ребенку уже исполнилось 18 лет, но он продолжает учиться в школе очно, ежегодную выплату на покупку одежды он не получит», — отмечают в Минсоце.

Также важно, чтобы статус многодетной семьи был подтвержден официально. А среднедушевой доход не превышал двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленную на территории Челябинской области. В 2025 году это 35 564 рубля.

Доход семьи учитывают за 12 месяцев, предшествующих месяцу перед месяцем обращения.

Если в семье есть взрослые дети старше 24 лет, то их самих и их доход учитывать уже не будут. Посчитают только родителей и детей младше 23 лет.

«В состав семьи включаются родитель, в том числе усыновитель, или опекун (попечитель) ребенка, его супруг (супруга), а также несовершеннолетние дети и дети в возрасте до 23 лет, которые обучаются в общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования по очной форме обучения», — добавляют в Минсоце.

Если супруги в разводе, для получения выплаты нужно доказать, что второй супруг не уклоняется от воспитания детей и отчисляет им алименты. Для оформления выплаты потребуется справка от судебных приставов, или справка с места работы должника, или нотариально заверенное соглашение об уплате алиментов. Алименты также учитывают в общем доходе семьи.

Если отец ребенка является участником специальной военной операции, призванным по мобилизации, то его доходы учитываться не будут.

Доходы других категорий участников СВО при назначении выплаты учитывают. Зато не учитываются единовременные выплаты участникам специальной военной операции и членам их семей.

Если родители зарегистрированы по разным адресам (например, мама с одним ребенком в Копейске, а папа с двумя детьми в Троицке), но фактически проживают вместе в Челябинске, то заявление на пособие лучше всего подавать через «Госуслуги».

Если родители состоят в браке, обратиться за выплатой может любой из них. Факт совместного проживания можно подтвердить актом о совместном проживании (его оформят по запросу управления соцзащиты по месту регистрации), справками из детского сада или медицинских организаций.

Кстати, выплата положена даже тем детям, кто идет в первый класс. Только не забудьте приложить к заявлению справку из школы с указанием фамилии, имени, отчества ребенка, даты его рождения, а также номера и даты приказа о зачислении в первый класс. В справке нужно отметить и год обучения (2025/26), а также форму обучения (очная).

Напомним, выплата на приобретение школьной и спортивной формы введена по поручению губернатора Алексея Текслера в 2024 году. Выплата ежегодная, каждый год ее индексируют. В 2025 году размер выплаты составляет 10 400 рублей.

Задать вопросы по выплате можно по телефону единого контакт-центра Минсоца 8 (800) 100-00-01.