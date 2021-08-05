Многодетные семьи смогут посещать Челябинский зоопарк бесплатно

Специальная льгота будет действовать до конца 2021 года

В Челябинске многодетные семьи смогут посетить зоопарк бесплатно в любой день. Льгота будет действовать до конца 2021 года, сообщили накануне, 4 августа, в пресс-службе Челябинского зоопарка.

«В честь 25-летия зоопарка до конца 2021 года многодетные семьи смогут воспользоваться льготой на бесплатное посещение Челябинского зоопарка и Парка Динозавров „Затерянный мир“ в любой день! При себе обязательно иметь оригинал удостоверения многодетной семьи, куда вписаны все члены семьи, или оригинал справки о признании семьи многодетной + документ, удостоверяющей личность»,— сообщили в зоопарке.

На сайте зоопарка уточняется, что многодетные семьи, имеющие не менее трех детей в возрасте до 18 лет при предъявлении необходимых документов могут бесплатно посетить зоопарк в любой день месяца до 31 декабря 2021 года и в первую субботу месяца с 1 января 2022 года.

Напомним, бесплатно посетить зоопарк могут также дети-сироты, находящиеся в специализированных учреждениях; инвалиды 1 и 2 групп, дети-инвалиды с одним взрослым сопровождающим; дети до четырех лет; участники Великой Отечественной войны и военнослужащие срочной службы.

Напомним, в летнее время зоопарк работает с 10:00 до 20:00, касса работает до 19:00.